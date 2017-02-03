Arda Turan'a 404 milyon liralık teklif

İspanya'nın ünlü kulübü Barcelona'da forma giyen milli futbolcumuz Arda Turan'a Çin'den rekor transfer ücreti teklif edildi.

404 MİLYON TL

Son dönemde yaptığı astronomik transferlerle dikkat çeken bir Çin Ligi kulübü, 30 yaşındaki Arda için kesenin ağzını açtı ve 4 senelik sözleşme için 100 milyon Euro (404 milyon TL) önerdi.

MENAJERİ ÇİN'E GİDECEK

Milli futbolcunun menajeri, gelecek hafta, transferin 1 Mart'a kadar sürdüğü Çin'e giderek Arda için yapılan teklifin detaylarını görüşecek.

SERBEST KALMA MADDESİ 125 MİLYON EURO

Arda'nın 2015 yılında 34 milyon Euro bonservis bedeli + 7 milyon Euro bonusla toplam 41 milyon Euro ve 8 milyon euro yıllık ücretle transfer olduğu Barcelona ile yaptığı 5 yıllık sözleşmede "125 milyon euro'ya serbest kalır" maddesi bulunduğu öğrenildi.

Çin kulübü, Arda için Barcelona'ya ödeyeceği bu rakamı aşağıya çekmeye çalışıyor.

3 KATINI KAZANACAK

Bu teklifle Milli futbolcumuz Barcelona'da 1,5 yılda kendi aldığı yıllık ücreti 3 katına, bonservis bedelini de dört katına çıkarmış olacak.

SATILIRSA DÜNYANIN EN PAHALI TRANSFERİ OLACAK

Arda Turan 125 milyon Euro bonservis bedeli ödenmesi halinde ise dünyanın en pahalı transferi olacak.

Transferde en yüksek bonservis bedeli 105 milyon Euro ile Manchester United tarafından Paul Pogba için ödendi.