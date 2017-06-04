Arda Turan Wenger'in hedefinde

Barcelona'da yeni teknik direktör Valverde ile yeni bir dönem başlarken, gelecek sezon planlaması ve transfer çalışmaları için de düğmeye basıldı.

ARDA TURAN SATILACAKLAR LİSTESİNDE

İspanyol basınına göre Barcelona'nın ilk olarak elden çıkarmak istediği isimler arasında Jeremy Mathieu ve Arda Turan var.

Sezon başında Çin Süper Ligi ekiplerinden gelen bazı tekliflerin olduğu Arda Turan'dan Barcelona para kazanıp, transfere kaynak yaratmak istiyor.

İddialara göre Arsenal, Arda Turan ile yakından ilgileniyor. Arsene Wenger'in gelecek sezon Arsenal orta sahasında Mesut Özil ile birlike Arda Turan'ı kullanmak istediği de belirtildi.

Barcelona'nın, iyi bir teklif halinde Arda Turan'ı elinden çıkarmasına kesin gözüyle bakılıyor. Aynı zamanda haberde milli oyuncumuzun kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğine de yer verildi.

Katalan ekibinde bu sezon 14'ü ilk 11'de olmak üzere La Liga'da toplam 18 maçta forma giyen Arda, 3 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.