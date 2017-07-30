Arda Turan yine takımdan uzak

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek turnuvayı kazandı. Kupa töreninde Arda'nın takımdan ayrı durması ise yine ayrılık söylentilerini gündeme getirdi.

KUPA POZUNA GİRMEDİ Arda Turan'ın kupa pozu verilirken takımla beraber olmaması gözlerden kaçmadı. Temsilcimizin tören sırasında arka tarafta tek başına olduğu görüldü. Arda'nın mutsuz hali ise bir diğer detaydı. KRAL KUPASI ZAFERİNDE DE AYNI SENARYO Arda Turan geçtiğimiz sezon da Kral Kupası'nın kazanılmasının ardından yapılan törende yalnız kalmıştı.