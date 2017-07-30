Ensonhaber.com'a dön

Arda Turan yine takımdan uzak

Barcelona'nın Real Madrid'i yenerek kazandığı özel turnuvanın kupa töreninde Arda Turan yine yalnız görüntüsüyle dikkat çekti.

Arda Turan yine takımdan uzak
Yorum Yap

Uluslararası Şampiyonlar Kupası'nda Barcelona ezeli rakibi Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek turnuvayı kazandı. Kupa töreninde Arda'nın takımdan ayrı durması ise yine ayrılık söylentilerini gündeme getirdi.

KUPA POZUNA GİRMEDİ

Arda Turan'ın kupa pozu verilirken takımla beraber olmaması gözlerden kaçmadı. Temsilcimizin tören sırasında arka tarafta tek başına olduğu görüldü. Arda'nın mutsuz hali ise bir diğer detaydı.

KRAL KUPASI ZAFERİNDE DE AYNI SENARYO

Arda Turan geçtiğimiz sezon da Kral Kupası'nın kazanılmasının ardından yapılan törende yalnız kalmıştı. 

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM