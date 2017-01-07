Arda Turan'a Çin'den astronomik teklif

Ünlü spor yorumcusu ve yazarı Rıdvan Dilmen katıldığı bir programda, Barcelona'da top koşturan Arda Turan'ın Çin'den teklif aldığını belirtti.

4 SENELİK 68 MİLYON EURO

Dilmen, ''Arda, kendisi söyledi. Çin'den yıllık 17 milyon Euro, 4 senelik bir teklif almış. Yani, toplamda 68 milyon Euro'luk bir teklif oluyor, bu çok baş döndürücü bir teklif. Ama, dünyanın en büyük takımlarından birinde oynuyor.'' dedi.

ÇİN ARAP ÜLKELERİ GİBİ DEĞİL

Dilmen sözlerine şöyle devam etti, ''Çin'i bir devlet politikası olarak görüyorum. Arap transfer piyasasında en az 32 yaşındaki futbolcular transfer ediliyor. Çin'de öyle değil. Oscar'ı da Burak Yılmaz'ı da alabiliyorlar. Çin, Arap ülkeleri gibi değil, kriterleri var.''

ÇİN GERÇEK BİR LİG

''Katar'da 36 yaşındaki futbolcuyu alıyorlar, 150-200 kişinin önünde oynuyorlar. Çin, gerçek bir lig, statlar dolu. En yaşlı transferleri dediğimiz Chelsea'den aldıkları Obi Mikel.''