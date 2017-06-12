Arda Turan'dan Saffet Sancaklı'ya cevap

MHP'nin eski Milli Takım oyuncusu Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı, Arda Turan'ın Milli Takımı bırakmasıyla ilgili: "Arda'ya bu konuda çok kızgınım. Sen kimsin de neyi bırakıyorsun, Türk milli takımını kimse bırakamaz. Türk mili takımına gelinir, hizmet ederiz süremiz dolduğu zaman biz gideriz yerimize başkası gelir hizmet eder." demişti.

"BİZ SADECE SPOR YAPIYORUZ"

Arda bu konuda Sancaklı'nın söylediklerine şöyle cevap verdi: "Sayın vekilimiz 'Arda sen kimsin de Milli Takımı bırakıyorsun' demiş. Doğru söylüyor ama benim adım ülkenin askeriyle, şehitlerimizle aynı yerde geçemez. Biz bir spor yapıyoruz. Benim için sadece spor. Orada öyle şeyler söylemiş. Şehitlere, askerlere saygım sonsuz. Ama bizimkisi sadece spor." dedi.