Arda Turan'dan saldırı açıklaması

Milli Takım Makedonya ile oynadığı hazırlık maçı sonrası İtalya'ya dönderken Arda Turan uçakta bir gazeteciye sözlü ve fiziksel saldırıda bulundu.

Yaşanan bu olayın üzerinden kısa bir süre geçtikten sonra gençliğinde Galatasaray forması giyerken çekilen bir fotoğrafıyla birlikte paylaşım yapan Arda, yaptığı saldırının nedenlerine açıklık getirdi.

İşte o açıklama:

"(Söyleyeceklerim) Savunma amaçlı değil; bilgilendirme amaçlıdır. Yarın kalktığınızda muhtemelen haberleri göreceksiniz... Eleştiriler, kınamalar, köşe yazıları, hep beraber birbirlerine destek planları ve devamı.

"EURO 2016'DA ONLARI UNUTMAYACAĞIMI SÖYLEMİŞTİM"

Demiştim! Islıklandıktan sonraki röportajımda olanları unutmayacağım diye (Euro 2016)... Dün ilk defa milli takım uçağında gördüm o şahsiyetlerden birini aylar sonra. Onlar kim mi? Biz ülkemizin formasını terletirken ve sonrasında yalanla, iftirayla, insanların onurana laf söyleyerek, ailevi değerlerine dil uzatıp sonra buna gazetecilik diyen kişiler.

"ALIŞMIŞLAR PİŞKİNCE GEZMEYE"

Merak etmeyin, 3-5 kişiler. Tabi alışmışlar bunları yapıp pişkince gezmeye. Neden? Çünkü düzen böyle, aylar geçince unutuluyor ya. Çocukları, gençleri, kaoslar ve krizle besleyenler; hayalleri başka yerlere taşıyanlar. Yok öyle insanın, karekterine, ailesine değerlerine laf atmak. Unutmayanı da var bunun.

Benim futbolculuğumu eleştiren gerçek gazetecilere teşekkür etmişliğim vardır haklısınız diye. Çünkü bu meslek olabilir. Ama aileme, değerlerime olmaz; gücüm yettiğincede buna izin vermeyeceğim.

"DÜN YAPTIĞIM DOĞRU MUYDU BİLMİYORUM"

Dün yaptığım doğrumuydu, bilmem. Evine misafir olup, adam satıp, iftira atıp arkadan iş çeviren olacağıma yüzüne bağırarak, hakaret ederek, saldırarak cevap beklerim.

"ŞEREFLİCE BİR DAVRANIŞ"

Belki doğru değil ama dürüstçe, onurlu, şerefli bir davranış. Bu fotoğrafta gördüğünüz çocuk hayatta iyi veya kötü neyaptıysa bedelini ödedi, öderde. Allah'tan başka kimseden birşey istemedi, beklemedi. Hesabı da kimseye vermez. Arda Turan yola çıkarken iyi futbolcu, star vs. olmak için çıkmadı. Şerefli, onurlu bir adam olmak için, ailesine sevdiklerine sahip olmak için çıktı. Her kim şerefime, aileme, onuruma laf etmeye kalkarsa Allah'ın bana verdikleriyle, gücüm yettiğince karşılığını alır."