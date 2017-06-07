Olay sonrası Arda Turan'ın ilk paylaşımı - İZLE

A Milli Takım uçağında gazeteci Bilal Meşe'ye sözlü ve fiziki saldırıda bulunan Arda Turan, dün basın toplantısı düzenledi.

Kameralar karşısında milli formaya veda ettiğini açıklayan Arda, gece A Milli Takım kampından ayrılarak İstanbul'a geldi.

ARDA'DAN İLK VİDEO PAYLAŞIMI

Havalimanında ailesi ve yakın dostları tarafından karşılanan Arda Turan, sabaha karşı İstanbul Boğazı'na gitti.

Arda Turan'dan video paylaşımı - İZLE

Turan, sabaha karşı Boğaz'da "Güneşe doğru" yazdığı bir video paylaştı. Tecrübeli futbolcu yaşanan bu olaylardan sonra instagram hesabından ilk kez bir video paylaşmış oldu.