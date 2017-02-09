Luis Enrique'nin Arda kararı

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Arda Turan için Çin'den gelen teklifin detayları belli oldu.

LUİS ENRİQUE BIRAKMADI

Barcelona'da bu sezon iki kez "hat-trick" yapan ve kariyerinin en skorer sezonunu geçiren Arda Turan için Barcelona'ya bir Çin takımından 50 milyon euro önerildiğini yazan Marca gazetesi, geçen sezon olduğu gibi bu sezon da Luis Enrique'nin vetosunun geldiğini bildirdi.

17 MİLYON EURO DA ARDA'YA

Arda Turan'a yapılan teklifin 3.5 yıllık ve sezon başına 17 milyon euro (67 milyon TL) olduğu kaydedilirken, Barcelona'da aldığının 3 katına yakın rakamın önerildiği ifade edildi.

Bu teklife rağmen Arda'nın Çin'e gitmek için hiçbir baskı yapmadığı ve kararı kulübe bıraktığının altı çizildi.

41 milyon euro ile bonservisine en çok para ödenen Türk futbolcu konumunda bulunan Arda Turan, transferin gerçekleşmesi durumunda rekoru yeniden kırmış olacaktı.







