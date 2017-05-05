Arda Turan'ın menajeri Inter'le görüştü

İtalyan basını Arda Turan'ın Inter'e transferi için Ahmet Bulut ile Piero Ausilio'nun görüştüğünü belirterek konuyla ilgili bir de fotoğraf yayınladı.

AHMET BULUT INTER'LE GÖRÜŞTÜ

Adı son günlerde İtalyan devi Inter ile anılan Arda Turan transferi önemli gelişmelere yaşanıyor.

Tuttosport'ta yer alan habere göre milli oyuncunun menajeri Ahmet Bulut, Inter yöneticisi Piero Ausilio ile bir araya geldi.

20 MİLYON EURO

Bir restoranda yemek yiyen ikilinin Arda Turan'ın transferi için görüştükleri iddia edilirken, Inter'in yıldız futbolcuyu transfer etmek için büyük çaba sarf ettiği öne sürüldü.

Öte yandan iddiaya göre Barcelona, Arda Turan için 20 milyon euro civarında bir bonservis bedeli istiyor.

30 yaşındaki Arda Turan'ın 2020'ye kadar Katalan ekibiyle sözleşmesi bulunuyor.