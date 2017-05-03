Arda Turan'ın menajerinden ayrılık açıklaması

Arda Turan Barcelona'dan ayrılacak mı? Sezon sonunda Barcelona ile yollarını ayıracağı iddia edilen ve Inter başta olmak üzere birçok takım ile ismi anılan Arda Turan için menajeri Ahmet Bulut'tan kısa ve net bir açıklama geldi.

BARCELONA'DA KALACAK

İtalyan basınının Diego Simeone'nin takımın başına geçmek için istediği transferler arasında gösterdiği Arda Turan için Ahmet Bulut yaptığı açıklamada, "Arda Turan Barcelona'da kalacak" ifadelerini kullandı.

"DIEGO SIMEONE ARDA TURAN'I İSTEDİ"

Diego Simeone'nin Inter ile yaptığı görüşmeler sırasında Javier Zanetti'ye bazı oyuncuların transferinin gerekli olduğunu ilettiği yazıldı. Simeone'nin istediği ilk ismin Barcelona'dan eski öğrencisi Arda Turan olduğu vurgulandı.

Görüşmede adı geçen diğer isimlerin Domenico Berardi, Federico Bernardeschi, Bernardo Silva ve James Rodriguez olduğunun altı çizildi.