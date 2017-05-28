Arda Turan'ın mutsuz hali ayrılık iddialarını güçlendirdi

Barcelona Alaves'i yenerek Kral Kupası'nı kazanırken maçta forma şansı bulamayan Arda Turan'ın kutlamalarda tek başına kaldığı görüldü. Bu görüntüler Arda'nın Barcelona'dan ayrılacağı şeklinde yorumlandı.
ARDA TURAN MUTSUZ HALİ DİKKAT ÇEKTİ
İspanya 2016-2017 Kral Kupası finalinde Barcelona ve Deportivo Alaves takımları, Madrid’deki Vicente Calderon Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Karşılaşmayı kazanan Barcelona takımı Kral Kupası'nın sahibi oldu. Milli futbolcumuz Arda Turan da saha içindeki kutlamaya katıldı. Ancak Milli oyuncunun yalnız kaldığı dikkat çekti.
Sezonun tamamlanmasıyla birlikte satılacağı iddiaları nedeniyle İspanyol basının gündeminde olan Milli futbolcu uzun süredir forma şansı bulamıyor.
Maç sonu fotoğrafları da Arda Turan'ın takımdan gönderileceği iddialarını kuvvetlendirdi.
Milli futbolcunun adı Arsenal ve Inter'in yanı sıra Çin kulüpleriyle de anılıyor.