Arda Turan'ın saldırısı İspanya basınında

Formasını giydiği Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nin internet sitesinden manşetten verdiği haberde; "Arda Turan uçakta Türk gazeteciye saldırdı" manşetini attı.

Gazete, verdiği haberde "Kendisine EURO 2016'da yaşananlar sebebi ile yalan haber yaptığını iddia ettiği gazeteciye saldırdı" diye verdi.

Bir diğer İspanyol spor internet sitesi olan 20 Minutos ise "Arda Turan gazeteciye saldırdı" manşeti ile haberi duyurdu.

La Voz de Galicia da "Arda Milli Takım uçağında gazeteciye saldırdı" manşetini atarken "Barcelonalı oyuncu hakkında çıkan haberler için gazetecinin boğazını sıktı." diye yazdı.