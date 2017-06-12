Arda'nın 10 numaralı forması yeni sahibini buldu

Kosova'yı 4-1 yenen A Milli Takım'da forma ve pazubandın yeni sahipleri belli oldu.
ARDA TURAN'IN FORMASI YUSUF YAZICI'YA
Fatih Terim, Milli Takımı bırakan Arda Turan'ın 10 numaralı formasını genç yıldız Yusuf Yazıcı'ya verdi.
Yusuf Yazıcı ilk kez çağrıldığı milli takımda 10 numara forma ile yedek soyundu.
YENİ KAPTAN MEHMET TOPAL
Kosova maçında A Milli Takım'ın kaptanlık pazubandını Mehmet Topal taktı. Kaptan Arda Turan'ın gazeteci Bilal Meşe'ye saldırmasının ardından A Milli Takım'a veda etmesiyle sahaya kaptan olarak Mehmet Topal çıktı.