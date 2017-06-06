Arda'nın basın toplantısında gazetecilerden protesto

Milli Takımın dünya kupası elemelerinde Kosova ile oynayacağı karşılaşma öncesi uçakta gazeteci Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan'ın basın toplantısını gazeteciler protesto etti.

ARDA SALONA GİRDİ, GAZETECİLER SALONDAN AYRILDI

Muhabir ve bazı foto muhabirleri, Arda Turan'ın içeri girmesiyle toplantının yapıldığı salonu terk etti.

Kameramanların görüntü aldığı toplantıyı, milli futbolcular Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Gökhan Gönül, Caner Erkin, Olcay Şahan, Selçuk İnan, Mehmet Topal ve İsmail Köybaşı da takip etti.