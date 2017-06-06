Arda'nın Bilal Meşe'ye ettiği küfürler

A Milli Takımımızın Makedonya ile oynadığı hazırlık maçının ardından tatsız bir olay yaşanmış, Arda Turan, Bab-ı Ali'nin 40 yıllık emektarı ve saygı duyduğu Spor Yazarı Bilal Meşe'ye uçak hareket etmeden önce küfürler ederek boğazını sıkıp darp etmişti.

DHA, yıldız futbolcunun Meşe'nin annesi, eşine ve kızlarına küfrettiğini yazdı.

AĞIR KÜFÜTLER ETTİ

Milli Takım futbolcuları ile birlikte kafilede yer alan VIP yolcular ve basın mensupları uçağa binip bagajlarını üst dolaplara yerleştirdiği sırada Arda Turan, Bilal Meşe cam kenarında otururken yanına geldi ve, ''Senin...Ana....Avradını...kızlarını...Çoluğunu...Çocuğunu s...k." şeklinde küfürler ederek saldırdığı gözlendi.

Meşe'nin boğazına sarılan ve sıkmaya çalışan Arda Turan'ın bu hareketine Burak Yılmaz ve Caner Erkin anında müdahele etti ancak olayda hayret ve şaşkınlık uyandıracak bir biçimde bu ikili Bilal Meşe'ye yüklenerek, "Otur bakalım yerine sen ne yapıyorsun" diyerek, takım arkadaşının tarafında yer aldılar.

TERİM VE VIP YOLCULAR ÖNDEYDİ

Uçak yerleşiminde öndeki 1 ve 4'üncü sıralarda Türkiye Futbol Direktörü Fatih terim ve VIP yolcular, 6-7 ve 8'inci sıralarda ise medya mensupları oturmaktaydı. Olayın olduğu sıralarda, Arda Turan'ın gelerek birden saldırıyı gerçekleştirmesiyle herkes neye uğradığını şaşırdı. Ön sırada bulunanların ise hadiseye müdahale etmediği de bir başka şaşkınlık yaratan durumdu.

HİÇ BİR ŞEY OLMAMIŞ GİBİ

Uçak Trieste'ye inip boşalmaya başladığı sırada ise bir başka hoş olmayan durum yaşandı. Başta Bilal Meşe'ye saldıran Arda Turan olmak üzere, Burak Yılmaz, Caner Erkin ve diğer Milli takım oyuncuları sanki hiçbir şey olmamış gibi güle oynaya, kafile otobüsüne binip Slovenya'ya doğru yola çıktı.