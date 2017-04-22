Arena'da 236 milyon Euro'luk derbi

Almanya'nın "Transfermarkt" internet sitesine göre, Türk Telekom Arena'daki derbi maça ev sahipliği yapacak Galatasaray, 100 milyon avroluk değere sahip.

Konuk takım Fenerbahçe ise 136 milyon avroluk değerliyle rakibine karşı önemli bir üstünlük kurdu.

İki takım futbolcuları arasında piyasa değeri en yüksek futbolcu Galatasaray'ın deneyimli file bekçisi Fernando Muslera ön plana çıktı. Muslera, 14 milyon Euro'luk değeriyle iki takım oyuncuları arasındaki en pahalı oyuncu oldu.

Muslera'nın ardından, Fenerbahçe'nin İngiltere'nin Sunderland takımından kiraladığı Hollandalı Jeremain Lens, 12 milyon avroluk değeriyle en pahalı ikinci futbolcu olurken, bu oyuncuları 11,5 milyon avro ile sarı-lacivertlilerin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer takip etti.

GALATASARAY'IN EN DEĞERLİSİ MUSLERA

Galatasaray'da en pahalı futbolcu, 14 milyon avroluk değeriyle Uruguaylı kaleci Fernando Muslera oldu.

Muslera'yı 9 milyon avroluk değeriyle Hollandalı yıldız Wesley Sneijder ile 8 milyon avroluk değeriyle Portekizli genç oyuncu Armindo Bruma takip etti.

Sarı-kırmızılı ekipte futbolcular ve "Transfermarkt"a göre değerleri şöyle:

FENERBAHÇE'DE LENS FARKI

Fenerbahçe'de piyasa değeri en yüksek oyuncu Hollandalı Lens gösterildi.

Lens'in 12 milyon değerle listenin en üstünde yer aldığı sarı-lacivertlilerde Kjaer 11,5 milyon avro ile ikinci, Birleşik Arap Emirlikleri'nin El Ehli takımından kiralanan Moussa Sow 11 milyon avroluk değeriyle üçüncü sırada yer aldı.