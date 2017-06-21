Arjantin şampiyonu Boca Juniors

Arjantin Primera Ligi’nde lider Boca Juniors, en yakın takipçisi Banfield’ın deplasmanda San Lorenzo’ya 1-0 yenilmesiyle bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

BOCA 32. KEZ ŞAMPİYON OLDU

Rakibinin 5 puan önünde liderliğini koruyan Boca böylece tarihindeki 32. şampiyonluğu kazandı.

Eski takımının başında bu sezon teknik direktör olarak bulunan Guillermo Barros Schelotto böylece hoca olarak da sarı-lacivertlilerde şampiyon oldu. Schelotto futbolculuk döneminde Boca’da oynarken Arjantin, Güney Amerika ve Dünya şampiyonlukları yaşamıştı.

Harika bir sezon geçiren Boca Juniors bu sezon ligde en çok gol atan takım olurken, en az gol yiyen ikinci ekip olarak dikkat çekti.