Arjantin Milli Takımı'nın başına Sampaoli geçiyor

Sevilla'nın başında bu sezon başarılı bir grafik ortaya koyan Jorge Sampaoli, ülkesi Arjantin'de milli takımın teknik direktörü olmak adına ilk aday konumunda.

GÖRÜŞMELERE BAŞLAYACAĞIZ

Edgardo Bauza'nın görevden alınması sonrası boşalan teknik direktörlük koltuğu için bir tek Sampaoli'ye teklif yaptıklarını açıklayan Claudio Tapia, "Tek adayımız Sampaoli. Şu anm Sevilla ile bir kontratı var ve hala orada çalışıyor. İşine saygısı olduğu için görüşmeleri bekletiyoruz. Sezon biter bitmez görüşmelere başlayacağız. Sevilla ile kontratı 2018'e kadar olduğu için bu konuda Sevilla ile de görüşeceğiz." dedi.

57 yaşındaki Jorge Sampaoli, Unai Emery'nin ardından Sevilla teknik direktörü olmuştu. Sampaoli, daha önce Şili Milli Takımı ile elde ettiği başarılarla adını duyurmuştu.