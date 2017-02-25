Arjantinli futbolcular greve hazırlanıyor

Arjantin Futbolcular Birliği (FAA) Başkanı Sergio Marchi tarafından yapılan açıklamada, oyuncuların yaklaşık 4 aydır maaşını alamadığı ve grev hazırlığında olduğu belirtildi.

ANTRENMANLARA VE MAÇLARA ÇIKMAYIN

Açıklamada, ekonomik kriz nedeniyle başlangıç tarihi 5 Şubat'tan 3 Mart'a ertelenen Arjantin 1. Futbol Ligi'nin ikinci yarısının, gereken şartlar sağlanmadığı sürece başlamayacağı uyarısında bulunuldu.

Futbolcuların haklarını koruma konusunda taviz verilmeyeceğini vurgulayan Başkan Marchi, "Maaşlarını alamayan oyuncularımıza antrenmanlara çıkmama ve resmi hiçbir maçta oynamamaları konusunda tavsiyede bulunduk." ifadelerini kullandı.

SEÇİME GİDİLECEK

Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle Arjantin Futbol Federasyonu (AFA) ise mart aylarının sonlarına doğru başkanlık seçimine gidecek.

Yayıncı kuruluşun 2009 yılında zor durumda kalması ve ülke futbolundaki şiddet olaylarının artması gerekçeleriyle AFA ile Arjantin hükümeti arasında imzalanan Futbol Para Todos (Herkes İçin Futbol) anlaşmasının ardından futbol maçları şifresiz yayınlanmıştı.

ANLAŞMA FESHEDİLMEK İSTENİYOR

AFA bu sezon hükümete 25,21 milyon dolar karşılığında liglerin yayın hakkını satmıştı. Hükümet ise paranın belli bir oranını verebilirken, kalan kısmın sezon sonunda dağıtılacağını belirtmişti.

Bu nedenle kulüplere gereken ödemeyi yapamayan AFA ise hükümetle arasındaki anlaşmayı feshederek maçların yayın hakkını uluslararası bir yayın kuruluşuna vermek istiyor.