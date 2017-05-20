U20 Dünya Kupası A Grubu maçında Arjantin ile İngiletere karşılaştı.

3-0 İngiltere'nin üstünlüğüyle sonuçlanan mücadelede, Arjantin'e çıkan kırmızı kart maçın en çok konuşulan olayı oldu.

VİDEO HAKEME YAKALANDI

Mücadelede dakikalar 78'i gösterirken Arjantinli futbolcu Martinez, Fikayo Tomori'den topu kapmak isterken hakeme belli etmeden rakibine dirsek attı.

İngiliz futbolcuların ve teknik heyetinin itirazları üzerine maçın hakemi yeni teknoliji olan video hakeme başvurdu.

Pozisyonu izledikten sonra Martinez'in yanına gelen hakem, genç oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi ve oyundan ihraç etti.

Arjantinli Martinez'in dirseği video hakeme yakalandı - İZLE