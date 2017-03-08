Arkeolog Hawass'tan Messi'ye: Tam bir moron

Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, birkaç hafta önce Hepatit C ile mücadele etmek üzere yerel bir sağlık kampanyası kapsamında Mısır'ı ziyaret etti.

MESSİ'YE 'MORON' DEDİ

Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, Barcelona'nın süper yıldızını "moron" olarak niteledi. Zahi Hawass, geçen hafta Messi'nin piramitleri ziyareti sırasında kendisini bu bölgeyi gezdirdikten sonra Mısır TV'sinde Messi hakkındaki düşüncelerini anlattı.

"HİÇ İLGİSİNİ ÇEKMEDİ"

Hawass: "Bunu söylediğim için üzgünüm ama o bir moron. Onunla Piramitlerde yarım saat geçirdim. Milyonlarca takipçisi olduğundan ötürü, bunları onlara anlatmamız bence önem taşıyor. Bu durum Mısır ve turizm için iyi. Ama bence onun hiç ilgisini çekmedi. Ona anlattığım şeyler sonrası yüzünde herhangi bir ilgi belirtisi göremedim. Çok kibardı ama belki de sadece futbolla ilgileniyordur." dedi.





TEPKİLER ÜZERİNE ÖZÜR DİLEDİ

Gelen tepkiler üzerine dün bir açıklama yapan Indiana Jones şapkasıyla ünlü Mısırlı arkeolog Zahi Hawass, Messi için kullandığı "Moron" ifadesi nedeniyle hem futbolcudan hem de hayranlarından özür diledi.

Hawass, tepkisinin yetersiz bir tercümana yönelik olduğunu belirterek; "Yanlış anlaşılma için Messi'den ve hayranlarından özür diliyorum" dedi.