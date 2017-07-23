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Arnautovic West Ham'da

Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Stoke City'den Marko Arnautovic'i 20 milyon sterline transfer etti.

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Arnautovic West Ham'da

Hırvat Slaven Bilic'in teknik direktörlüğünü yaptığı İngiliz ekibi, Stoke City forması giyen 28 yaşındaki futbolcuyla beş yıllık sözleşme imzalandığını internet sitesinden duyurdu.

20 MİLYON STERLİN

İngiliz basını, West Ham United'in transfer için 20 milyon sterlin harcadığını ve bu rakamın kulüp rekoru olduğunu yazdı. Stoke City'nin dört yıl önce Alman ekibi Werder Bremen'den renklerine bağladığı Arnautovic, Premier Lig'de çıktığı 125 maçta 22 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arnautovic, başkent temsilcisinin, kaleci Joe Hart ve Arjantinli savunma oyuncusu Pablo Zabaleta'nın ardından kadrosuna kattığı üçüncü isim oldu.

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