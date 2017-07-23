Arnautovic West Ham'da

İgor Tudor: Bu sene Galatasaray için mükemmel geçecek

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Feghouli transferini bitirmek için sportif direktör Cenk Ergün ile beraber Paris'e uçtu.

Bir süredir boşta olan A Milli Takım'ın eski yardımcı antrenörü Mehmet Özdilek, yıllar sonra yeniden göreve getirildi.

Galatasaray ile yollarını ayıran ve şuan boşta bulunan Wesley Sneijder'e Hollanda ekiplerinden Utrecth talip oldu.

Barcelona ile Juventus arasında oynanan mücadelede Brezilyalı yıldız Neymar, çok güzel bir gole imza attı.

Forvet arayışı içerisinde olan Fenerbahçe, Eto'o için Antalyaspor'a Aatif takası ve bir miktar para teklif edecek.

1 Başpehlivan İsmail Balaban'ın nefis iki hareketi - İZLE Kırkpınar'da Orhan Okulu'yu yenerek Başpehlivan olan İsmail Balaban'ın yarı final mücadelesinde yaptığı iki hareket spikeri bile şaşırttı.

2 Fatih Terim'in en net kaçış görüntüsü Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in Selahattin Aydoğdu'yla yaptığı kavga sonrası güvenlik kameralarına yansıyan en net kaçış görüntüsü.

3 Hakemin gerisinde kalan Selçuk taraftarı kızdırdı Selçuk İnan'ın Östersunds maçındaki kötü performansı sarı-kırmızılı taraftarların tepkisini çekti.

4 Fenerbahçe'nin yeni transferi Elif Elmas İstanbul'da Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı 17 yaşındaki Makedonyalı Elif Elmas, İstanbul'a geldi.

5 F.Bahçe Ertuğrul'u 1 milyon euroya Boluspor'a sattı Valbuena ve Nabil Dirar'ı UEFA Avrupa Ligi kadrosuna dahil edebilmek için oyuncu satmak zorunda olan F.Bahçe ilginç bir yol izledi.

6 Fatih Terim'den mutluluk pozu Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in, Çeşme Alaçatı'da karşılığı kavga sonrasında ilk fotoğrafı ortaya çıktı.

7 Galatasaray'da Lucescu sesleri Galatasaraylı taraftarlar, Tudor'un yerine bir süredir boşta olan Lucescu'nun takımın başına getirilmesini istiyor.

8 Fatih Terim'den mekan sahibine: Seni o mangala sokarım Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in damatlarıyla birlikte karıştığı kavganın detayları ortaya çıktı.

9 Galatasaray UEFA Avrupa Ligi'nden elendi Östersunds'u iki maçta da yenemeyen temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne veda etti.