Arouna Kone Sivasspor'da

Kırmızı-beyazlılar, uzun yıllar Premier Lig'de forma giyen Fildişi Sahilli tecrübeli forveti transfer etti.

2 YILLIK İMZA ATTI

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Sivasspor, Arouna Kone ile 2 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Sivassspor'dan yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fildişi Sahili'nden forvet oyuncusu Arouna Kone'yi 2017/18 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 2 yıllığına renklerine bağladı. 11 Kasım 1983'te Fildişi Sahili'nin Anyama kentinde dünyaya gelen Arouna Kone kariyerinde; Lierse, Rio Sport d'Anyama, Roda, PSV Eindhoven, Sevilla, Hannover 96, Levante, Wigan Athletic ve son olarak da Everton formasını giydi. Kariyerinde 362 maça çıkan golcü futbolcu 101 kez gol sevinci yaşadı, 52'de asist yaptı. 52 kez ülkesinin milli formasını giyen 33 yaşındaki sporcu 9 gol attı. Kone'ye Sivasspor forması altında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.