Arsenal 3 puanı 2 golle aldı

İngiltere Premier League'in 36. haftasında Arsenal deplasmanda Southampton ile karşı karşıya geldi.

ARSENAL 2 GOLLE DEVİRDİ

İlk 5 için yarış veren Arsene Wenger'in takımı ilk yarıda gol pozisyonu üretmekte zorlanırken mücadelenin ikinci yarısında sonuca gitti.

Topçular'ın yıldız golcüsü Alexis Sanchez, Mesut Özil'den aldığı pası asiste çevirdi ve takımını 1-0 öne taşıdı. Şilili golcü böylece bu sezon 46 maçta 25 gol 15 asist istatistiğini yakaladı.

Ev sahibi Southampton beraberliği yakalamak için çaba verse de kalesinde verdiği açıklar ikinci gole sebebiyet verdi. Dakikalar 83'ü gösterirken Oliver Giroud maçın skorunu tayin eden isim oldu: 0-2. Bu sonucun ardından Arsenal üst üste ikinci galibiyetini elde ederken yarıştan kopmadı.