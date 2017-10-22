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Arsenal Everton'a 5 attı

Arsenal, Premier League'in 9. haftasında Everton'ı 5-2 mağlup etti.

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Arsenal Everton'a 5 attı

Premier League'in 9. hafta mücadelesinde Everton evinde Arsenal'i ağırladı.

ARSENAL 5 ATTI, MESUT'TAN 1 GOL 1 ASİST

Karşılaşmaya Rooney'nin golüyle başlayan Everton sonrasında üstünlüğünü koruyamadı.

40'ta Monreal skoru 1-1'e getirirken 53'te Mesut attığı golle Arsenal'i 2-1 öne geçirdi.

68'de Gueye kırmızı kart görerek Everton'ı 10 kişi bıraktı ve 74'te Lacazette attığı golle maçı kopardı. 90'dan sonra ise 3 gol atıldı ve Arsenal karşılaşmadan 5-2'lik sonuöla galip ayrıldı.

Arsenal bu galibiyetle puanını 16 yaparken Everton 8 puanda kaldı ve düşme hattına geriledi.

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