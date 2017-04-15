Arsenal Kolasinac'la anlaşmaya vardı

Sezon sonu Schalke 04 ile sözleşmesi bitecek olan Sead Kolasinac'ın yeni adresi Arsenal.

Başta Chelsea olmak üzere; Milan ve Everton gibi ekiplerin de radarındaki Bosnalı sol bek dün Londra'ya gelerek Arsenal ile ön sözleşme imzaladı.

YENİ SEZONDA FORMA GİYECEK

The Guardian'ın haberine göre; 23 yaşındaki futbolcuya diğer kulüplerden daha cazip bir teklif sunan Arsenal, Bundesliga'da sergilediği performansla göz dolduran Kolasinac'ı yeni sezonda kadrosuna dahil edecek.

Almanya'da doğan Bosna asıllı Kolasinac, Karlsuhe alt yapısında yetiştiken sonra Stuttgart'a transfer oldu. 2011'de Schalke 04'e geçen genç futbolcu, bu sezon Bundesliga'da forma giydiği 21 maçta 3 gol ve 5 asistle oynadı.