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Arsenal maçında karnını doyuran kaleci maça damga vurdu

FA Cup'ta Arsenal'ın Sutton United'ı 2-0 yendiği maça, Sutton United'ın 115 kiloluk yedek kalecisi Wayne Shaw damga vurdu.

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FA Cup 5. Tur maçında Arsenal, amatör küme ekiplerinden Sutton United'ı Perez ve Walcott'un golleriyle 2-0 yendi. Ancak maçın önüne geçen Sutton United'ın kalecisi Wayne Shaw oldu.

MAÇ SIRASINDA KARNINI DOYURDU

Maça yedek soyunmasına rağmen devre arasında kulübün barına inen Shaw, ikinci yarıda da yedek kulübesinde karınını doyurdu. 45 yaşındaki kalecinin canlı yayına yansıyan görüntüleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Renkli kişiliği ile dikkat çeken 115 kiloluk Shaw'ın Sutton United ile olan sözleşmesi Temmuz 2017'de sona eriyor.

SOYUNMA ODASI DA ÇOK KONUŞULDU

Öte yandan amatör küme takımlarından olan Sutton United'ın soyunma odası da olay oldu. Arsenallı oyuncular pek alışık olmadıkları soyunma odasında şaşkınlıklarını gizleyemediler.

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