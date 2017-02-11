Arsenal Sanchez'in golleriyle güldü

İngiltere Premier Lig'in 25. haftasında Hull City'yi konuk eden Arsenal, Alexis Sanchez'in golleriyle iki hafta sonra sahadan üç puanla ayrıldı.

SANCHEZ'DEN İKİ GOL BİRİ ELİYLE

Emirates Stadyumu'nda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 34. dakikada Hull City ceza alanında yaşanan karambolde golü buldu. Savunmanın uzaklaştırmak istediği topa altıpas üzerinde dokunan Alexis Sanchez topu eliyle ağlara yolladı.

90+1'de hızlı hücumla çıkan Arsenal penaltı kazandı ve topun başına geçen Alexis Sanchez takımının ve kendisinin ikinci golünü attı. Şilili forvet bu penaltıyla beraber ligdeki gol sayısını 17'ye çıkardı.

İki maçlık mağlubiyet serisine son veren Arsenal puanını 50'ye yükseltti. Kümede kalma savaşı veren Hull City 20 puanda kaldı.