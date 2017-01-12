Arsenal yıldızlarıyla sözleşme yeniledi

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Arsenal, Fransız golcüsü Giroud, defans oyuncusu Koscielny ve orta sahada görev yapan Coquelin ile yeniden masaya oturdu. Londra ekibi ve futbolcular arasında uzun süreli anlaşma imzalandı.

ARSENE WENGER DURUMDAN MEMNUN

Takımın 20 yıldır teknik direktörlüğünü yapan Fransız teknik adam Arsene Wenger ise üç önemli futbolcusunun uzun süreli sözleşme imzalamasından mutlu olduğunu söyledi. Ligde 3-0 geriden gelerek berabere kaldıkları Bournemouth maçı da dahil son üç karşılaşmada fileleri havalandıran Giroud, Federasyon Kupası üçüncü tur maçında da Preston North End'e son dakikalarda attığı golle takımını bir üst tura taşımıştı. Bu sezon tüm kulvarlarda Giroud 19, Coquelin 22, Koscielny ise 25 maçta Arsenal formasıyla mücadele etti.

SIRADA MESUT ÖZİL VAR

Başkent ekibi, Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil ile Şilili Alexis Sanchez'in sözleşme yenilemesi için iki futbolcuyla görüşmelerini sürdürüyor.