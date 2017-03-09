Arsenal'den Oğuzhan açıklaması

Arsenal, 2012 yazında Beşiktaş'a verdiği Oğuzhan Özyakup'la yeniden ilgileniyor…

YENİDEN ALABİLİRİZ

İngiliz devinin başarılı scoutu Jürgen Kost, yıldız oyuncunun performansını gözlemlediklerini itiraf etti ve "Oğuzhan gerçekten yüksek standartlarda bir futbolcu. Bazen gerekli bölgeler için oyuncu araması yapıyorsunuz. Oğuzhan da imkanlar dahilinde yeniden Arsenal'e transfer olabilir." dedi.

12 MİLYON POUND VERMEYE HAZIRLAR

Kost'tan gelen bu itirafın ardından İngiliz ekibinin Oğuzhan için Beşiktaş 12 milyon Pound (14 milyon Euro) vermeye hazır olduğu konuşuluyor.

SERGEN'İ ALMAK İSTEMİŞTİK

Öte yandan Kost, Beşiktaş efsanesi Sergen Yalçın hakkında ise, "İzlediğim en yetenekli futbolcuydu. Ancak o dönem 28-29 yaşına ulaşmıştı. Arsenal ise gençleri istiyordu." yorumunu yaptı.