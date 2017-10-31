Arsene Wenger Alexis'e güveniyor

Arsenal ile sözleşmesinin son sezonunun geçiren Alexis Sanchez'in gol yollarındaki verimsiz performansı başta taraftarlar olmak üzere birçok kesimin tepkisini çekiyor.

Yeni sezon öncesi Londra ekibinden ayrılmak isteyen, ancak bu talebi Menajer Arsene Wenger tarafından reddedilen Şilili futbolcu, zaman zaman sergilediği isteksiz görüntüyle de dikkat çekiyor. Son olarak Swansea City maçında da fileleri havalandırmayı başaramayan Alexis'e yönelik eleştiriler artmasına karşın, Wenger'in öğrencisine inancı tam.

"ALEXİS ÇOK ÇALIŞIYOR"

Her golcünün formsuz dönemlerden geçebileceğini söyleyen Fransız menajer, "Alexis antrenmanlarda çok sıkı çalışıyor ve bir an önce gol yollarındaki suskunluğunu bozmak istiyor. Bu da normal olarak üzerinde baskı yaratıyor. Ancak benim bu konuda bir endişem yok. Kısa zamanda yeniden gollerle tanışacağına inanıyorum." diye konuştu.

Şilili yıldızın sezon başında transfer olmak istediği Manchester City ile önümüzdeki hafta ligde karşı karşıya geleceklerinin hatırlatılması üzerine Wenger, "Bu maç Alexis için güzel bir test olacak. Onun kazanma arzusundan hiçbir zaman kuşku duymadım. Manchester City ligin en büyük şampiyonluk adaylarından ve bu sezon henüz mağlup olmadı. Kalitemizi göstermek açısından bu maç bizim için önemli bir şans." ifadelerini kullandı.

Premier League'in geride kalan 10 haftasında topladığı 19 puanla 5. sırada yer alan Arsenal'da Alexis Sanchez'in henüz sadece bir golü bulunuyor.