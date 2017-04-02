Arsene Wenger için PSG iddiası

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in menajeri Arsene Wenger'in takımda kalıp kalmayacağı büyük merak konusu olurken, geçtiğimiz günlerde tecrübelik teknik adam 2 yıl daha Arsenal'de kalmak istediğini belirtmişti ve yönetimle önümüzdeki günlerde sözleşme uzatma konusunda bir araya geleceği kaydedildi.

PSG İDDİASI VAR

Bunun yanı sıra Canal +'da Fransız gazeteci Olivier'in ortaya attığı iddia büyük bir gündem oluşturdu. Olivier, Arsenal'de önümüzdeki sezon henüz takımda kalıp kalmayacağı belli olmayan Arsene Wenger ile PSG'nin görüştüğünü, yeni sezonda Wenger'in Fransız ekibinin başında olacağını iddia etti.

GÖREVİMİ YAPMAYA ÇALIŞIYORUM

Hatırlanacağı üzere İngiliz gazetesi Daily Mail'in haberine göre Wenger'in, 2 yıllık bir kontrat istediği bildirildi. Bu arada dün bir basın toplantısı düzenleyen Wenger, geleceğiyle ilgili sır vermekten kaçınırken, “Görevimi en iyi şekilde yapmaya çalışıyorum” diye konuşmuştu