Arsene Wenger İngiltere 7. Lig'nden transfer yapıyor

Premier League'in 5. basamağında yer alan Arsenal, ara transfer dönemine farklı bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor.

40 BİN STERLİN ÖDEYECEKLER

Londra ekibinin, Premier League'den 6 klasman aşağıda mücadele eden Hednesford Town'un defans oyuncusu Cohen Bramall'u transfer edeceği iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, 20 yaşında olan ve sol bek mevkisinde görev yapan Bramall için Arsenal'ın 40 bin sterlin bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

VARDY BENZETMESİ YAPILDI

Haberde ayrıca Bramall'u Hednesford Town'a transfer eden Liam McDonald'ın görüşlerine de yer verildi.

Jamie Vardy'nin de amatör seviyeden yükselerek Leicester City'ye Premier League şampiyonluğunu getirdiğini hatırlatan McDonald, erken yaşta keşfettiği Bramall'un da benzer bir peri masalının kahramanı olabilleceğini dile getirdi.