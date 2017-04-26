Arsene Wenger: Sanchez kalacak

Wenger, gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek Sanchez'i, bedelsiz kaybetme tehlikesine karşın satmayacaklarını söyledi. Alexis Sanchez Arsenal'de kalacak mı kalmayacak mi?

RAKİPLERE SATMAKTANSA TAKIMDA TUTARIM

Menajer Arsene Wenger, uzun süredir konuşulan konu hakkında son derece net açıklamalar yaptı. Wenger, gelecek sezonun sonunda serbest kalacak Sanchez'i, gerekirse bedelsiz olarak başka bir takıma gönderme pahasına satmayacaklarını söyledi.

Fransız menajer; "Alexis, yeni sözleşme imzalamaya yanaşmazsa kendisini takımda kalmaya zorlayacak mıyım? Evet. Onu Premier Lig'deki rakiplerimize satmaktansa, bir sezon daha elimde tutmayı tercih ederim" dedi.

Wenger bununla birlikte, Sanchez'in sözleşmesini uzatacağına inandığını vurguladı. Arsenal yönetimi, önereceği yeni sözleşmeyle, Sanchez'i Premier Ligin en çok kazanan oyuncusu yapmayı planlıyor.

Sanchez ile Chelsea ve Manchester City'nin yanısıra, Paris Saint-Germain ve Juventus gibi kulüpler de ilgileniyor.