Arsene Wenger'den Mbappe itirafı

Fransız menajer, Mbappe'nin evine giderek oyuncuyu ikna etmeye çalıştığını söyledi. Monaco'nun bu sezon Avrupa futbol piyasasına sürdüğü Kylian Mbappe, birçok kulübü peşinden koşturuyor.

100 MİLYON STERLİN

Kırmızı-beyazlılarda bu sezon 41 maçta 26 gole imza atan 18 yaşındaki forvet için kulüplerin çok ciddi bonservis bedellerini gözden çıkarabileceği iddia ediliyor. İngiliz basını; Manchester United'ın Mbappe için Monaco'ya 72 milyon sterlin teklif ettiğini öne sürerken, buna karşılık Fransız kulübünün 100 milyon sterlin istediğini yazıyor.

Mbappe'nin performansı bu sezon zirve yapsa da, Arsenal Menajeri Arsene Wenger'in, genç yıldızı daha önce keşfettiği ortaya çıktı. Wenger, Mbappe'yi kadrolarına katabilmek için geçtiğimiz yıl futbolcunun ailesiyle görüşme yaptığını açıkladı.

Mbappe'nin evine ziyarette bulunduğunu dile getiren Fransız menajer, daha sonra Monaco'nun, kontratını uzatması nedeniyle transferin gerçekleşmediğini dile getirdi. Performansıyla Fransa Milli Takımı'na da seçilen Mbappe'nin Monaco ile sözleşmesi Haziran 2019'da sona eriyor.