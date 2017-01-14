Arsene Wenger'den Mesut Özil açıklaması

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'de forma giyen Türk asıllı Alman oyuncu Mesut Özil'in, "Kulüp Arsene Wenger'in geleceğiyle ilgili karar vermeli. Burada olmamamın sebebi Wenger. Sözleşme yenilemem için teknik direktörün kim olacağı önemli" sözleri hakkında deneyimli teknik adam bir açıklama yaptı.

MESUT'UN SÖZLERİ YANLIŞ ANLAŞILDI

İngiliz basınına konuşan Arsene Wenger, "Mesut'un sözleri yanlış anlaşıldı. Elbette yönetim cephesinde neler düşünülüyor bunları herkes bilmek istiyor. Fakat Mesut'un kalıp kalmayacağıyla ilgili kararın ana parçası olduğumu düşünmüyorum" ifadelerini kullandı.

ZAMANIMIZ BOL

Mesut Özil'in sözleşmesiyle ilgili de konuşan Fransız menajer, "Mesut'un sözleşmesinin bitimine daha 18 ay var. Zamanımız bol ve bu konuda ben rahatım." dedi.