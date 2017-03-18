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Arsene Wenger'e uçaklı istifa çağrısı

Arsenal taraftarı, bir türlü başarı elde edemeyen Arsene Wenger'e uçaktan "Yeni sözleşme yok, Wenger istifa" yazılı pankart açtı.

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Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e 2 maçta yenilen 10 golle veda edince tepkiler iyiden iyiye arttı. Kırmızı-beyazlı takımın taraftarları West Brom maçı için uçak kiralayarak havada pankart açtırdı.

WENGER İSTİFA

ilk uçakta 'Sözleşme yok. Wenger istifa" yazısı yer aldı. Bu mesajın ardından bir uçak daha stadın üstünden geçti. Bu pankartta ise 'Wenger'e güveniyoruz, saygı gösterin' mesajı yazıldı. Protestoların sonunun nereye varacağı büyük merak konusu...

Wenger'in geçtiğimiz günlerde takımla vedalaştığı haberleri yayılırken henüz resmi bir açıklama gelmedi.

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