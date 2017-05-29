Arsene Wenger'le 2 yıl daha

Wenger, yönetim kurulu ile yapacağı görüşme öncesi Federasyon Kupası zaferinin geleceği üzerindeki şüpheleri ortadan kaldırdığı görüşünde.

İLK KEZ DEVLER LİG'NDE YOKLAR

Arsene Wenger yönetiminde bu sezon ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkı elde edemeyen Arsenal, sezonu bir kez daha Federasyon Kupası zaferi ile noktaladı.

Federasyon Kupası şampiyonluğunun ardından gözler menajer Wenger'in kulüpteki geleceğine çevrildi. Arsenal taraftarının önemli bir bölümü Wenger ile yolların ayrılmasını savunsa da yönetim kurulunun Fransız menajere 2 yıllık yeni bir sözleşme önermesi bekleniyor. Wenger de yönetim kurulu ile yapacağı toplantı öncesi menajerlik görevi için hala en uygun kişi olduğunu savundu.