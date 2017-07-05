Asamoah Gyan Kayserispor'da

Transferin hızlı takımlarından Kayserispor, kadrosuna Ganalı yıldız Asamaoah Gyan'ı kattı.

SEZON BAŞINA 2 MİLYON EURO KAZANACAK

Sarı-kırmızılı kulüp, bonservisi elinde olan yıldız futbolcuyla 3 yıllık anlaşma sağladı. 3. yılında opsiyon bulunan Gyan, sezon başına 2 milyon euro kazanacak.

32 yaşındaki ünlü golcü, kardeşiyle birlikte bugün Kayseri'ye geçti ve Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile görüştükten sonra resmi sözleşmeye imza attı.

SÜPER LİG'E BİR YILDIZ DAHA GELDİ

Öte yandan Kayserispor bu transferle Süper Lig'e bir yıldız golcü daha kazandırdı. Geçtiğimiz sezon Eto'o, Van Persie, Vagner Love, Adebayor ve Rodallega gibi yıldız golcülerin mücadele ettiği Süper Lig'de, bu sezon da Arouna Kone, Menez, Gomis, Gyan gibi isimler top koşturacak.

KULÜPTEN AÇIKLAMA YAPILDI

Kayserispor Kulübü'nden Gyan transferiyle ilgili yapılan açıklama ise şu şekilde:

"Uzun müddettir görüşme halinde olduğumuz dünyaca ünlü futbolcu Asamoah GYAN İle yapılan son görüşmede anlaşma sağlanmıştır.

Kulüp Başkanımız Dr Erol BEDİR,oyuncu Asamoah GYAN, oyuncu ile direk temas kurmamızı sağlayan Gökhan Altıntaş, Tuna Kaya ve kulüp yetkililerimiz ile birlikte İstanbul'da yapılan son toplantı neticesinde futbolcu Asamoah GYAN ile 2+1 yıllık sözleşme imzalanmıştır.

Başkanımız Dr.Erol BEDİR futbolcumuz Asamoah GYAN ve kulüp yetkililerimiz bu akşam 21.20 uçağı ile Kayseri'ye hareket edeceklerdir.

Kamuoyuna duyurulur

Kayserispor Kulübü"