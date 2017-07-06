Kayserispor'un 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı Gana milli takımının yıldızı Asamoah Gyan, Kayserispor Başkanı Erol Bedir ile birlikte havayoluyla İstanbul'dan Kayseri'ye geldi.

COŞKUYLA KARŞILANDI

Havaalanı çıkışında Gyan'ı binlerce taraftar karşıladı. Gyan havaalanı çıkışı araca binene kadar yürümekte zorluk çekti. Sarı-kırmızılı takımın taraftarları meşaleler yakarak, tezahüratta bulundu.

Asamoah Gyan meşalelerle karşılandı - İZLE

TELEFONUYLA KAYIT ALDI

Gyan araca bindikten sonra sunroofu açarak taraftarları selamladı. Ünlü golcü, kendisine sevgi gösterisinde bulunan taraftarları cep telefonu ile görüntüledi. Taraftarlara üçlü çektiren Gyan ardından kalacağı otele hareket etti.