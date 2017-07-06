Asamoah Gyan'ın maliyeti belli oldu

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir ve Kulüp Asbaşkanı Mehmet Fatih Uyar'ın da hazır bulunduğu imza töreninde, Gyan, kendisini sarı-kırmızılı renklere bağlayan 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı.

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Taraftarların Gyan'a çok güzel bir karşılama yaptığını vurgulayan Bedir, şunları kaydetti: "Gyan'ın bizden istediği ilk şey para değildi. Bizim hedeflerimizi, takımımızı sordu. Böyle bir futbolcunun sadece parayla Kayseri'ye gelmesi düşünülemezdi. Biz kendisine hedeflerimizi anlattık. Bu görüşmelerin ardından olmaz denen oldu, gelmez denen oyuncu Kayseri'ye geldi. Kendisine yakışan bir karşılama ile yer yerinden oynadı. Gyan, yıllık 550 bin avro garanti ücretle oynayacak."

Asamoah Gyan ise Kayseri'de olmaktan duyduğu memnuniyeti aktararak, "Burada bulunmaktan çok mutluyum. Zaten mutsuz olsaydım burada olmazdım. İlk olarak kulüp benimle iletişime geçtiğinde ben de araştırma yapmak durumunda kaldım. Anladım ki Kayserispor hedefleri olan bir takımdı." ifadelerini kullandı.