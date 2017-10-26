Asamoah için F.Bahçe de teklif yapacak

Galatasaray, Asamoah'ı sezon başında transfer etmek için çok uğraşmış ancak Juventus'un çıkardığı son dakika pürüzü nedeniyle renklerine bağlayamamıştı. Başarılı sol bek için ezeli rakip devreye girdi.

Takvim Gazetesi'nde yer alan habere göre; Galatasaray'ın yaz transfer döneminde kadrosuna katmak için uğraştığı Asamoah'a Fenerbahçe de kancayı attı.

DEVRE ARASI TEKLİF YAPILACAK

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Ganalı yıldızla ilgili bir değerlendirme yapan sarı-lacivertli yönetim teklif yapma kararı aldı. Yönetim, ocakta Asamoah ve menajeri ile temaslara start verecek.

Bu sezonun başında Galatasaray ile anlaşan yıldız futbolcu, Juventus'un kendisini bırakmaması nedeniyle takımda kalmıştı. Galatasaray'a daha yakın olan sol bek için, F.Bahçe mali açıdan daha iyi bir teklif yaparak ikna etmeye çalışacak.

Galatasaray cephesinin ise Ganalı futbolcuyu ezeli rakibine kaptırmamak için elini çabuk tutacak.