Başakşehir Ashley Young'ı transfer ediyor

Süper Lig'i Beşiktaş'ın ardında ikinci sırada bitirerek Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynama hakkı elde eden Başakşehir, transfer çalışmalarına başladı.

İngiliz The Sun'ın haberine göre; Galatasaray'dan Chedjou'yu kadrosuna katan İstanbul temsilcisinin yeni hedefi Manchester United'da forma giyen Ashley Young. Haberin detaylarında Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olmasının Young transferinde etkili olacağı belirtildi.

31 yaşındaki Ashley Young'ın Manchester United'la 1 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor. Tecrübeli kanat oyuncusu geçen yıl Manchester United formasını 8'i ilk 11'de olmak üzere toplam 23 defa giydi.

MART AYINDA AYRILIK SİNYALİ VERMİŞTİ

Kış transfer döneminde Çin'e transferi gündeme gelen Young, oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini belirtmişti.

Young verdiği bir röportajda; "Eğer takımınızda sürekli oynamıyorsanız her transfer döneminde takımdan ayrılacağınız yazılır. Her zaman söylediğim gibi oynayabildiğim kadar çok oynamak istiyorum. Geleceğim nerede olacak tam olarak emin değilim" şeklinde konuşmuştu.

Mourinho'nun şans vermediği Young'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.