Asistler Sneijder'den goller Vagner Love'dan

Aytemiz Alanyaspor’dan Vagner Love 23 golle krallığa ulaşırken asist sayısında 15 ile Galatasaraylı Wesley Sneijder zirvede yer aldı.

LOVE 26 GOLE DİREKT KATKIDA BULUNDU

Gol ve asist toplamında çift hanelere ulaşan 38 futbolcu oldu. Gol krallığı sıralamasında en üstte bulunan Love 3 de asist yaparak 26 gol katkısıyla bu klasmanda da en iyi isim olarak dikkat çekti.

Çift hanede gol katkısı yapan oyuncu sayılarına baktığımızda şampiyon Beşiktaş’ta Cenk Tosun, Vincent Aboubakar, Anderson Talisca, Ricardo Quaresma ve Oğuzhan Özyakup isimlerini görüyoruz.

Lig ikincisi Başakşehir’de ise bu konuda ön plana çıkan futbolcular Edin Visca, Marcio Mossoro, Emre Belözoğlu, Cengiz Ünder ve Mustafa Pektemek. Fenerbahçe’nin çift haneli üretim ayakları ise Jeremain Lens, Moussa Sow, Robin Van Persie ve Aatıf. Galatasaray, listeye 5 oyuncu veriyor: Wesley Sneijder, Bruma, Lukas Podolski, Yasin Öztekin ve Eren Derdiyok.