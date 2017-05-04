Ataman: Hiçbir kurum Galatasaray'ı ezemez

Darüşşafaka Doğuş'a 78-69 mağlup olan Galatasaray Odeabank Başantrenörü Ergin Ataman, son 2-3 yıl içerisinde bu kadar kötü hakem üçlüsüyle ilk defa karşılaştığını belirtti.

"TUHAF ŞEYLER OLUYOR"

Maç boyunca çifte standart uygulandığını ve sarı-kırmızılı oyuncuların faul problemine sokulduğunu ileri süren Ergin Ataman, "Öncelikle tuhaf şeyler oluyor. Bize, federasyon tarafından normal şartlar altında bu maçı pazar günü oynayacağımız söylendi. Daha sonra yönergeye göre Darüşşafaka Doğuş'un önce Anadolu Efes'le olan erteleme maçını oynaması gerektiği söylendi. Sonra bir anda maç çarşambaya alındı. Bunu bize yapamazsınız. Galatasaray, arkasında 20 milyon taraftarı olan Türkiye'nin en büyük kulüplerinden bir tanesi. Biz de sezon içerisinde birçok maçımızı cuma-pazar oynadık." değerlendirmesinde bulundu.

"GALATASARAY'I EZEMEZSİNİZ"

Ergin Ataman, maçın yönergelere aykırı şekilde oynandığını dile getirerek, şunları kaydetti: "Federasyona gelen baskıyla bu maçı pazardan daha sonra çarşambaya alıyorsanız ve maçı yönergelere aykırı şekilde oynatıyorsanız, bu işte bizim hazmedemeyeceğimiz, camiamızı korumamız gereken durumlar vardır. Onun için maça resmi itirazımızı yaptık. Geçtiğimiz yıl kadın takımımız bu yüzden Fenerbahçe maçında mağlup edildi. Kim olursa olsun, Galatasaray antrenörünü Darüşşafaka Doğuş'un antrenöründen ayıramazsınız. Sahanın içerisine girdiğim için teknik faul çaldı hakemler. Doğru karar ama Blatt sahaya giriyorsa ona da teknik faul çalacaksınız. Bunun için de 2. teknik faulu aldım. Hakemlere 'yabancı hayranlığını bırakın, herkese eşit düzeyde davranın' dedim. Bunun itirazını yaptım. Hiçbir kurum Galatasaray'ı ezemez. Galatasaray Türkiye'nin en büyük spor kulübüdür ve sahipsiz değildir. Bana karşı bir ön yargı olduğunu düşünmüyorum. Zaten bugün Ergin Ataman'a karşı bir ön yargı varsa, Türk sporu bitmiş demektir."