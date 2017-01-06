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Athletic Bilbao 9 kişiyle Barça'yı mağlup etti

Athletic Bilbao İspanya Kral Kupası'nda, 9 kişi kaldığı maçta Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

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Athletic Bilbao 9 kişiyle Barça'yı mağlup etti

İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Athletic Bilbao ile karşı karşıya geldi.

BİLBAO GOLERİ İLK YARIDA BULDU

San Mames'te oynanan karşılaşmanın ilk yarısında sahanın tek hakimi olan Bilbao, 25. dakikada Aduriz ve 28. dakikada Inaki Williams'ın golleriyle 2-0'ı yakaladı.

MESSİ'NİN FRİKİĞİ YETMEDİ

İkinci yarıda vites artıran Katalan devi 52. dakikada Messi'nin frikik golüyle farkı bire indirdi. 74. dakikada Raul Garcia'nın atılmasıyla kendi sahasına kapanan Bask ekibi, 81. dakikada Ander Iturraspe'nin de kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve karşılaşma 2-1 sona erdi. İspanya Kral Kupası'nı toplamda 51 kez bu iki takımın rövanş mücadelesi 11 Ocak'ta Camp Nou'da oynanacak.

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