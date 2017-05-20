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Atiba 18 kişilik kadroya alınmadı

Süper Lig'de lider durumda bulunan Beşiktaş'ta, kritik Kasımpaşa maçı öncesinde Atiba 18 kişilik kadroya alınmadı.

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Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak olan Beşiktaş'ta Kanadalı Atiba kadroya alınmadı.

18 KİŞİLİK KADRODA YOK

Beşiktaş’ta sakatlığı düzelmeyen Atiba Hutchinson, Kasımpaşa maçının 18 kişilik kadrosunda yer almıyor.

Gazete Habertürk'te yer alan habere göre Beşiktaş'ın hocası Şenol Güneş’in Kanadalı futbolcunun yerine orta sahada Oğuzhan Özyakup’un yanında son haftaların formda ismi Tolgay Arslan’a şans verecek.

FENERBAHÇE MAÇINDAN SONRA YİNE YOK

Uzun zamandır maç kaçırmayan Atiba, sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe'ye karşı forma giyememiş, siyah-beyazlı ekip sahadan 1-1 beraberlikle ayrılmıştı.

Atiba, Fenerbahçe maçından sonra Kasımpaşa karşısında da takımını yalnız bırakacak.

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