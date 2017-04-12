Atiba: Fazla abartılıyorum

Beşiktaş'a geldiği günden beri istikrarıyla herkesin takdirini kazanan Atiba, performansının abartılmamasını istiyor.

"SADECE İŞİMİ YAPIYORUM"

Oynadığı futbolda takım arkadaşlarının büyük payı olduğunu dile getiren Kanadalı yıldız, "Bazen fazla abartıldığımı düşünüyorum. Ben sadece işimi yapıyorum. Ayrıca 'ben' olmaktan çok, 'biz' olmayı seviyorum. Trabzon'da galibiyet golünü attım ama Gökhan o güzel ortayı yapmasa nasıl atacaktım? Aynı şekilde Adriano'nun o şık ortası olmasa Cenk nasıl atacaktı? Biz bir takımız. Birbirimizi çok iyi tanıyor, tamamlıyoruz" diye konuştu.

"HENÜZ ŞAMPİYON DEĞİLİZ"

Siyah-beyazlıların maçlarında yedek kulübesine dikkat edilmesini söyleyen 34 yaşındaki futbolcu, "Gol atandan çok kulübedekiler seviniyor. İşte takım olmak budur. Herkes bizi şimdiden şampiyon ilan etti. Evet, büyük avantajımız var ama henüz şampiyon değiliz. Hiçbir zaman rehavete kapılmayacağız. Şu an hepimiz Lyon maçına odaklandık. Onlar iyi bir takım. Biz de öyleyiz. Eminim Lyonlu futbolcular da benim gibi 'İyi bir takımız ama rakibimiz de öyle' diyorlardır" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş taraftarlarının kendisine olan sevgisi hakkında da konuşan Atiba, "Onların bana olan sevgisi karşılıksız değil. Şunu bilsinler ki, benim onlara sevgim ve saygım çok daha fazla. Ailece Türkiye'yi ve Beşiktaş'ı çok seviyoruz. Burada olmaktan çok mutluyuz." dedi.