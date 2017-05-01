Atiba Fenerbahçe derbisine yetişecek mi

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya geldi.

TOSİC CEZALI

Mücadelenin 38. dakikasında gelişen Medipol Başakşehir hücumunda Edin Visca topla buluştu ve Dusko Tosic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Cüneyt Çakır faulü belirlerken, pozisyonda Tosic'e bir de sarı kart çıkardı. Sarı kart gören Dusko Tosic böylece cezalı duruma düştü. Tosic, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

İlk yarının sonlarına doğru rakibiyle girdiği mücadelede Atiba sakatlandı. Atiba sağlık görevlilerinin müdahalesi sonrasında 45+1. dakikada kenara geldi. Atiba oyuna daha fazla devam edemedi ve Beşiktaş'ta Tolgay Arslan oyuna dahil oldu.

ÖVÜNÇ ÖZDEM: SAKATLIĞI CİDDİ DEĞİL

Atiba bir muhabirin "Fenerbahçe maçında oynayabilecek misin?" şeklinde sorusuna "Bakacağız" diye yanıt verdi.

İlk gelen bilgilere göre Atiba Hutchinson'ın üst adalesinde zorlanma tespit edildi. Sakatlık hakkında bilgiler veren NTV Spor muhabiri Övünç Özdem, "Ciddi bir durum değil. Sol bacak üst ön adelesinde zorlanma. Herhangi bir yırtık yok. Tedavisinin uzun süreceği önemli bir durum söz konusu değil." dedi.

MEHMET TOPAL DA CEZA

Diğer taraftar Fenerbahçe'de ise sarı kart sınırında bulunan Mehmet Topal, Çaykur Rizespor maçında gördüğü kartla derbide cezalı duruma düştü.