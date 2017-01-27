Atiba Hutchinson sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'de 41 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş'ın Kanadalı oyuncusu Atiba Hutchinson Pazartesi günü Atiker Konyaspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

SOL DİZİNDE GERİLME

Siyah-beyazlı kulübün resmi internet sitesinden yapıln açıklamada, ''Bugün sabah antremanında sakatlanan Atiba Hutchinson'un yapılan muayene ve MR sonucu, sol diz iç kapsülünde gerilme tespit edildi. Her iki oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.'' ifadeleri kullanıldı.

ÖMER'İN SAĞ ÖN ADELESİNDE YIRTIK

Açıklamada ayrıca, ''Kayserispor ile oynadığımız maçta sakatlanan Ömer Şişmanoğlu'nun yapılan ortopedik muayene ve MR sonucu sağ uyluk ön adelede (Rectus femoris) tip 3 A (Grade1) yırtık tespit edildi.'' sözleri yer aldı.



